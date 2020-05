La relance éco : à Saint-Galmier, l'hôtel La Charpinière rouvre ce lundi

Pour la première fois depuis deux mois, l'hôtel du domaine La Charpinière va à nouveau accueillir des clients ce lundi. L'établissement a fermé le 14 mars au soir, faute de clientèle à cause du confinement. Cette réouverture, uniquement sur la semaine pour l'instant et sans son restaurant étoilé La Source, s'accompagne de mesures sanitaires très particulières, comme l'explique le directeur de l'établissement, Franck Anderloni.

Franck Anderloni, directeur de La Charpinière et président du club hôtelier stéphanois. Copier

Le moins d'objets possible dans les chambres

Pour l'instant, l'hôtel n'accueille des clients que du lundi au vendredi, "le weekend et le tourisme, ça n'a pas lieu d'être puisque nous n'avons pas d'accès au restaurant, au bar, à la piscine ou au spa", précise Franck Anderloni. Un room-service est toutefois mis en place pour les repas, avec un traiteur partenaire.

Concernant la sécurité des clients et des salariés, les mesures sanitaires sont nombreuses : installation de protection en plexiglass au niveau des accueils, distribution de masques et de gel hydroalcoolique pour les clients par exemple. Et dans les chambres, l'hôtel a choisi de ne laisser que le minimum d'objets. "Un seul oreiller, une couette, pas de décoration sur les murs, pour pouvoir toucher le moins de choses possible", explique le directeur de La Charpinière. Pour les salariés, des horaires d'arrivée en décalé sont instaurés, et eux aussi vont porter des masques, voire des charlottes et des blouses, pour les femmes de chambre par exemple. Sachant que tous les salariés ne reviennent pas à l'hôtel dès ce lundi.

On va perdre un million d'euros sur les quatre premiers mois de l'année"

Franck Anderloni pense déjà à début juin. Si la situation de l'épidémie de covid-19 dans la Loire ne régresse pas, il a bon espoir de pouvoir rouvrir son restaurant étoilé dès le 2 juin, comme l'a laissé entendre le gouvernement en fin de semaine dernière. "Ça serait une super nouvelle et ça permettrait de lancer enfin la saison malgré l'impact depuis le mois de mars : on va perdre un million d'euros sur les quatre premiers mois de l'année", détaille Franck Anderloni, "et sur le mois d'avril j'ai eu les chiffres du club hôtelier, on est à 4,5 millions en chiffre d'affaire sur les 26 hôtels, et ça on les rattrapera pas".

France Bleu Saint-Étienne Loire est à vos côtés pour vous accompagner pendant la période de déconfinement. Chaque jour à 7h17, votre radio s'intéresse à une entreprise emblématique de notre région (fleuron industriel, club de sport, association, restaurant, etc.). Comment se porte-t-elle ? Quels enseignements tire-t-elle de cette pandémie de coronavirus ? Comment se projette-t-elle dans l’avenir