La relance éco : à Saint-Géniès-de-Malgoires, Stéphanie ne pourra pas rouvrir sa brasserie au public le 2 juin

Le gouvernement doit annoncer ce jeudi les modalités de réouverture des bars et restaurants le 2 juin. Mais, avant même ces annonces, certains responsables d'établissement savent d'ores et déjà qu'ils ne seront pas en capacité de rouvrir leurs portes au public en raison des mesures beaucoup trop contraignantes qui vont leur être imposées. C'est le cas de Stéphanie Moreno qui gère le service restauration la brasserie "Persona Grata" au coeur du village de Saint-Géniès-de-Malgoires, entre Nîmes et Alès.

C'est impossible de travailler

Stéphanie a repris la partie restauration de l'établissement en novembre dernier. A peine le temps de se lancer et de se faire une petite clientèle que le Coronavirus est venu tout anéantir ou presque. Et après plus de trois mois d'inactivité, elle ne sera pas en mesure d'accueillir à nouveau du public le 2 juin : " C'est absolument impossible. Il y en a au total pour près de 15 000 euros de travaux d'aménagement et la capacité du restaurant serait beaucoup trop réduite pour être rentable" déplore Stéphanie. "En temps normal, il y a 27 places à l'intérieur et autant à l'extérieur. Avec les nouvelles mesures, ça laisserait 7 places en salle et 4 au comptoir. Et on ne peut pas compter sur la terrasse puisqu'elle n'est pas couverte et qu'en cas d'orage par exemple, on ne pourrait pas rapatrier tout le monde à l'intérieur. C'est impossible de travailler" se désespère la jeune femme.

A peine quelques jours pour s'organiser

Au delà du coût des travaux d'aménagement, se pose aussi le problème du matériel : "On ne trouve plus de plexiglas pour les séparations entre les clients et pour les masques c'est loin d'être gagné également. Et pour ceux qui vont choisir de rouvrir malgré tout, je ne sais pas comment ils vont faire pour être livrés tous en même temps en ayant à peine quelques jours pour s'organiser" poursuit Stéphanie.

C'est une mascarade !

La jeune femme se désole aussi de constater les différences de traitements : "On peut envoyer des enfants à l'école et s'entasser dans le métro, mais il est impossible d'aller boire un verre au comptoir avec des amis. C'est une mascarade ! "

Restauration à emporter pour survivre

Alors, pour essayer de vivre ou plutôt de survivre, la brasserie Persona Grata va poursuivre son service de restauration à emporter sans savoir si cela sera suffisant pour tenir le coup : "Honnêtement, je ne sais pas si je vais pouvoir finir l'année et je ne suis pas la seule dans ce cas. J'espère que le Coronavirus va finir par s'arrêter ou que le gouvernement nous aidera, parce que sinon beaucoup d'entre nous vont se retrouver en très grand péril." Avant de conclure dans un sourire dont Stéphanie ne se départit jamais : " Peut-être qu'il faudrait fabriquer des masques avec des pailles intégrées." Un sourire jaune qui n'enlève rien à la colère.

Brasserie Persona Grata

Adresse : 15 Rue du 19 Mars 1962, 30190 Saint-Génies-de-Malgoirès

Téléphone : 06 95 32 03 62