La relance éco : à Saint-Herblain, Lisaqua obtient 1,4 M€ pour produire des gambas sans antibiotiques

A l’origine de Lisaqua, Charlotte Schoelinck , docteure en biologie marine, Caroline Madox, ingénieure des Mines et Gabriel Boneu, diplômé d’HEC. Trois associés qui travaillent depuis plus de deux ans sur un nouveau procédé d’aquaculture « On développe des techniques qui nous permettent de maîtriser l’élevage de gambas dans une ferme terrestre indoor » explique Gabriel Boneu « On élève les gambas avec des micro-algues et des invertébrés, on maintient ainsi une qualité d’eau très stable, ce qui réduit la mortalité et améliore la croissance des gambas, sans utiliser d’antibiotiques » poursuit le cofondateur de Lisaqua.

Lisaqua avec cette aide à l’innovation de 1,4M€ va pouvoir agrandir son équipe R&D, avec trois recrutements, et poursuivre son développement « Aujourd’hui, on a une micro ferme urbaine qui produit des dizaines de kilos de gambas, en 2021 on va déployer une ferme pilote pour produire une dizaine de tonnes, puis ensuite on passera, en 2022, à l’échelle industrielle avec un objectif d’élever une centaine de tonnes de gambas par an » indique Gabriel Boneu.

Un marché gigantesque

La gambas est le 2ème produit de la mer le plus consommé dans le monde juste derrière le saumon, rien qu’en France on importe chaque année 80 000 tonnes de ces délicieuses grosses crevettes. Élevées en Asie , en Inde, en Amérique du sud, elles arrivent congelées et bourrées de conservateur. Avec cette offre de gambas élevées sans antibiotiques, Lisaqua propose une véritable alternative. Les premiers retours sont d'ailleurs plutôt encourageants « On a fait des tests avec des poissonniers, des chefs étoilés, des industriels, les retours sont très positifs. On est sur un produit local, made In France, sans antibiotiques , finalement on répond aux attentes des consommateurs » se réjouit Gabriel Bonneu.

