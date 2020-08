La relance éco: à Saint-Herblain, RCA va recruter 150 collaborateurs d’ici 2028

Créée en 1999, RCA connaît une belle croissance. Cet éditeur de logiciel pour les Experts-comptables travaille avec 5 400 cabinets, 70 000 entreprises et compte 150 salariés. Un effectif qui devrait doubler d’ici 2028 « _Moi, je veux doubler mon chiffre d’affaires, et pour y parvenir il faut du monde. La volonté est plutôt de prendre des parts de marché, même si on est très fier d’embauche_r » explique Jérôme Clarysse dirigeant de RCA. Ce plan d’embauche s’étale sur plusieurs années, à raison d’une trentaine de personnes par an.

RCA bénéficie d’un argument de choix pour recruter : l'entreprise a obtenu la 16e place du Palmarès national 2020 Great Place to Work et la première place nantaise. Ce classement distingue chaque année les entreprises françaises qui proposent les meilleures conditions de travail à leurs équipes. Avantages en nature, télétravail à la carte, RCA chouchoute ses collaborateurs « Et puis on est complètement transparent avec eux » rajoute Jérôme Clarysse.

Malgré la crise, le plan d’embauche de RCA débute cette année, l’entreprise Herblinoise recherche actuellement 30 personnes : plus d’info ici

