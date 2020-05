"La relance éco" : à Saint-Lô, Easybike augmente la cadence pour assembler plus de 200 vélos par jour

Elle ne s'est jamais totalement arrêté durant la période de confinement. L'usine saint-loise d'assemblage de vélos à assistance électrique, Mobiky-Tech, filiale d'EasyBike, a maintenu une "activité quasiment à mi-temps", explique son PDG Grégory Trebaol, en continuant d'assurer les activités de logistique puis en reprenant la production à partir du 6 avril.

On assemble 150 à 200 vélos par jour en ce moment, sachant qu'on y allait crescendo. L'année dernière, à titre de comparaison, on était plutôt sur 80 à 100. Donc on continue d'augmenter la cadence et là, on est prêts à passer au-delà de 200/250 vélos post-confinement.

Une activité "dense" dans les six prochains mois

Pendant le confinement, l'usine a fabriqué les vélos commandés avant la mi-mars. Mais depuis trois semaines, le téléphone ne cesse de sonner, confie Grégory Trebaol :

On a énormément de sollicitations de différents distributeurs, de marques et de nos propres clients en Easybike, Matra et Solex. Donc on sent une activité qui va être très dense dans les six prochains mois.

L'usine saint-loise d'Easybike emploie aujourd'hui 62 salariés. © Radio France - Jacqueline FARDEL

Des vélos en livre-service pour les villes

L'entreprise vise de nouveaux marchés, notamment en Suisse. Elle travaille aussi avec des opérateurs sur une offre de vélos en libre-service.

Les mentalités sont en train de changer et il ya des prises de conscience des uns et des autres, notamment dans les grandes agglomérations, pour utiliser des transports doux et plutôt individuels, que des transports en commun.

Toujours en redressement judiciaire

Mobiky-Tech est en redressement judiciaire depuis juin 2019. La deuxième période d'observation est toujours en cours jusqu'en juin 2020. "Les difficultés sont plutôt derrière nous", espère Grégory Trébaol. Fin 2019, l'entreprise a pu embaucher. Elle est passée de 32 à 62 salariés aujourd'hui.

Le PDG explique travailler sur "des solutions" qui seront présentées à la prochaine audience au tribunal de commerce de Coutances "pour sortir au second semestre du redressement judiciaire" et évoque "des garanties" apportées, quant au passif et aux dettes de l'entreprise.

