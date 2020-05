La relance éco : à Saint-Marcellin les commerçants du centre-ville se serrent les coudes

C'est une question de survie pour les commerces dans les villes de cette taille. L'union des commerçants de Saint-Marcellin (8000 habitants) a du se serrer les coudes pendant le confinement et lance ce vendredi une série de manifestations pour faire revenir les clients dans les magasins. Lydiane Vitali, l'une des responsables de l'UC, est l'invitée de la "relance éco" de France Bleu Isère ce matin.

Ecoutez l'interview de Lydiane Vitali de l'union des commerçants de Saint-Marcellin Copier

Avant même le déconfinement, vous aviez décidé de prendre le taureau par les cornes ?

Effectivement, on est un petit groupe de bénévoles et on a mis en place un site internet qui est une plateforme solidaire avec la possibilité d'acheter des bons d'achats à dépenser plus tard pour faire rentrer de la trésorerie. On a aussi fait des portraits de commerçants sur Facebook, "un jour un portrait". On a commencé avec ceux qui avaient le droit de rester ouverts pour leur donner de la visibilité et puis on a continué avec les autres pour ne pas qu'on les oublie.

Aujourd'hui vous lancez une nouvelle étape de votre plan : "les 12 jours fous" de quoi s'agit-il ?

C'est une grande opération de promotions et de cadeaux offerts à celles et ceux qui viendront dans nos 58 boutiques participantes. Chaque commerçant décide de ce qu'il offre, mais l'idée et de faire des promos et des cadeaux pour attirer du monde. D'autres actions suivront ensuite jusqu'à la fin de l'année. Si on veut rester en vie, sauver nos commerces, c'est primordial qu'on se bouge.

Vous êtes des concurrents en temps normal, mais là vous vous serrez les coudes ?

Oui, c'est normal qu'il y ait de la concurrence, mais le but du jeu c'est que tout le monde avance. Je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. Il faut se serrer les coudes et être cohérent entre nous, c'est comme ça que les commerces de proximité d'une commune de la taille de Saint Marcellin s'en sortiront.

______________________________________________________

France Bleu Isère est à vos côtés pour vous accompagner pendant la période de déconfinement. Chaque jour à 7h17, votre radio s'intéresse à une entreprise emblématique de notre région (fleuron industriel, club de sport, association, restaurant, etc.). Comment se porte-t-elle ? Quels enseignements tire-t-elle de cette pandémie de coronavirus ? Comment se projette-t-elle dans l’avenir ?