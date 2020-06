La relance éco : à Saint-Martin d'Hères, Kelvélo a dû recruter pour faire face au boum du vélo !

Chaque jour, France Bleu Isère accompagne ceux qui font redémarrer l'activité économique. Aujourd’hui, on se penche sur un phénomène : le boum du vélo depuis la fin du confinement. En trois semaines, Kelvélo à Saint-Martin d'Hères a vendu plus de vélos que lors des deux premiers mois de l'année.

Depuis la réouverture de son magasin le 11 mai dernier, Gérard Sentaille est un homme heureux, il vend une centaine de vélos par semaine, ce qui est inespéré. Le propriétaire du magasin "Kelvélo" de Saint-Martin d'Hères est l'invité de "la relance éco" de France Bleu Isère.

Ecoutez l'interview de Gérard Santraille propriétaire du magasin Kelvélo à Saint-Martin d'Hères Copier

Votre activité redémarre, paraît-il, très fort ?

En effet nous avons dû fermer notre magasin pendant le confinement, même si nous n’y étions pas tenu, puisque nous avons un atelier. Nous aurions donc pu rester ouvert, nous avons tenté de rester ouvert quelques jours, mais ça n’a pas fonctionné. On était donc fermé pendant deux mois. Depuis la reprise le 11 mai, c'est de la folie. En trois semaines, nous avons fait la même activité que les deux premiers mois de l’année. Aujourd’hui "Kelvélo" vend à peu près une centaine de vélos par semaine et ce qui est remarquable c’est que ça concerne toutes les catégories. On vend des vélos électriques bien sûr. On est passé en quelques années de 15 000 vélos électriques vendus par an dans le pays à 600 000. Le vélo électrique représente aujourd'hui un vélo sur deux à la vente. Mais il n'y a pas que ça. Nous, sur la métropole grenobloise, on vend absolument de tout : du VTT, de la route, du vélo urbain et beaucoup de vélos pour enfant alors que c’est généralement autour de Noël que nos clients achètent des vélos pour enfants.

Comment expliquez-vous cet attrait pour le vélo ?

Déjà traditionnellement au printemps, les ventes augmentent un peu. Mais cette année, il y a autre chose, Il y a une responsabilité, une conscience sociétale peut-être un peu plus forte, une recherche d’efficacité aussi. Se déplacer en vélo dans Grenoble, c’est plus rapide qu’en voiture. Il y a aussi peut-être une volonté de "décompenser" après la crise. Enfin on peut imaginer aussi que la "distanciation sociale" joue un rôle. Sur un vélo, on respecte les distances, on est tout seul. Tous ces facteurs font qu'on a doublé les ventes par rapport à une année normale sur cette même période.

Est-ce que ça vous permettra d’effacer les deux mois d’arrêt ?

Ce n’est pas encore suffisant, mais on ne peut exclure finalement une très bonne année 2020 malgré la crise qui nous a obligé à fermer quand même deux mois, sans aucune activité. Honnêtement, on est ravi. On a recruté trois personnes. On a passé l'atelier de trois à cinq personnes, la surface de vente de trois à quatre personnes. Ça fait vraiment plaisir, on ne s’y attendait pas.

