La relance éco: à Saint-Nazaire, les visites de sites industriels ont toujours la cote

En cette fin de saison estivale, le premier bilan concernant les visites d’entreprises sur le territoire nazairien est plutôt bon « Saint-Nazaire n’a pas démenti sa réputation de fleuron du tourisme industriel, du tourisme de savoir-faire » s’enthousiasme Pierre Sabouraud, le directeur de Saint- Nazaire Agglomération Tourisme. « On est entre 96 et 100 % de taux de remplissage des autocars pour visiter, Airbus, les Chantiers de l’Atlantique ou le port maritime » poursuit Pierre Sabouraud.

Les raisons du succès

« On travaille sur l’imaginaire, tout le monde a rêvé de voguer sur les mers, de voler dans le ciel. Avec le port maritime, on fait toucher du doigt le gigantisme des installations, Et puis enfants, parents, grands-parents découvrent des métiers et c’est intéressant car ce type de tourisme peut susciter des vocations ou du moins éveiller les plus jeunes sur la diversité des métiers qui sont proposés sur ces sites industriels » déclare le directeur de Saint-Nazaire Agglomération Tourisme.

Suivez le guide pour une visite des chantiers de l'Atlantique - Vincent Bauza

Une année 2020 en demi-teinte

Même si les touristes sont au rendez-vous cet été, le succès est tout de même contrasté puisque la fréquentation des sites industriels de Saint-Nazaire, sur l’ensemble de l’année 2020 sera en forte baisse. À cause de l’épidémie de Covid-19, ces sites étaient fermés au Printemps et puis cet été, avec le protocole sanitaire les places étaient limitées notamment pour la visite d’Airbus. Conséquence le site des Chantiers de l’Atlantique, par exemple, qui a attiré en 2019 plus de 50 000 visiteurs, ne devrait pas dépasser les 25 000 cette année « Si les conditions sanitaires permettent toujours les visites en septembre, octobre et décembre, on devrait atteindre la moitié de ce ce que nous faisons habituellement » précise Pierre Sabouraud. Plus d’info sur les conditions de visites et de réservations pour découvrir les sites industriels de Saint-Nazaire ici