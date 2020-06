La relance éco : à Saint-Viance UV Germi développe des systèmes de désinfection par UV contre le Covid-19

"C'est une belle revanche sur le H1N1" dit en souriant André Bordas. Le patron d'UV Germi rappelle qu'il avait mis au point à l'époque de l'épidémie de cette grippe un système de filtration de l'air par UV. Mais le H1N1 avait disparu trop tôt pour que celui-ci fasse ses preuves. Mais le covid-19 lui a permis de montrer tout son potentiel. "Aujourd'hui cet appareil a un succès très important, précise André Bordas, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont besoin de se rassurer en traitant leur espace air".

Le purificateur d'air R75 est désormais l'un des produits phare d'UV Germi - ©UV Germi

Un totem et un baladeuse UV

C'est avec cet appareil qu'UV Germi s'est même ouvert la porte de marchés mondiaux, notamment en Arabie Saoudite. Et l'arrivée du covid-19 a permis à l'entreprise d'agrandir encore son catalogue. Elle a développé deux systèmes de traitement, virucides notamment, toujours par ultraviolet. Le premier est un totem qui permet de traiter des grandes pièces comme des écoles. Le second est une baladeuse qui permet de désinfecter des surfaces comme des comptoirs de bar ou des bureaux. "Cette baladeuse avait été développée au départ pour EDF et nous en avons équipé les centrales nucléaires" souligne André Bordas.

5 emplois

"Quand on est le patron d'UV Germi on peut être content" reconnaît André Bordas. Car son entreprise connaît véritablement un boom depuis ces dernières semaines. Elle a d'ailleurs dû embaucher 5 personnes supplémentaires pour faire face aux demandes de ses produits notamment la baladeuse UV qui cartonne. Et elle a d'autres projets avec la désinfection de l'eau potable. "Il y a une préoccupation sur les eaux usées actuellement liée au covid-19 et sur lesquelles on aura des marchés très importants".