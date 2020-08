La relance éco : à Sainte-Feyre, le restaurant Domespace Grill a retrouvé "son rythme de croisière"

Avec le coronavirus, le restaurant Domespace Grill, installé à Sainte-Feyre, a rouvert le 2 juin après plus de deux mois de fermeture. Un arrêt de l'activité oublié ! Les clients et les touristes sont revenus en nombre.

Comme beaucoup d'établissements, Domespace Grill a fermé ses portes le jour du confinement, en mars dernier. Une inactivité qui a bien-sûr pesé moralement. À la réouverture, le 2 juin dernier, les doutes ont vite disparu.

"Les deux premières semaines ont été calmes. Mais finalement tout est reparti chez nous. Nous avons retrouvé notre rythme de croisière", raconte Marie-Françoise Roux, la gérante du restaurant. La crise sanitaire a bouleversé l'organisation du restaurant et sa centaine de couverts. "On a dû retiré quelques couverts à l'intérieur du restaurant. Mais nous avons pu les récupérer grâce à notre terrasse en extérieur".

Un protocole sanitaire à faire respecter

Au départ, les consignes données par le gouvernement, à savoir les gestes barrières et la distanciation ont donné un peu de fil à retordre à la propriétaire. Il a fallu s'adapter et surtout s'habituer. "On a briefé le personnel sur une grosse semaine. C'est sûr que pour chaque service, cela leur fait un peu plus de travail. Il faut nettoyer à plusieurs reprises les tables après le passage des clients", précise la gérante de Domespace Grill.

À cela s'ajoute aussi le port des masques. Une obligation pour les membres de l'équipe du restaurant mais aussi pour la clientèle. "Les gens respectent cela. La seule chose qui coince un peu, ce sont les sens de circulation que nous avons mis en place à l'entrée et à la sortie. Si nous ne sommes pas là pour les accueillir, des fois, ils prennent le sens interdit.", sourit Marie-Françoise Roux. Rien de grave, ajoute-t-elle.

L'inquiétude de la rentrée

Mais Domespace doit affronter un nouveau défi, celui de la rentrée. Avec la hausse des cas de contaminations ces dernières semaines, Marie Françoise Roux est un peu inquiète. "C'est un peu l'inconnu. Si la covid repart en flèche cela va être plus compliqué." Les nouvelles consignes gouvernementales, comme privilégier le télétravail font craindre une perte importante de clients pour Domespace Grill. "Quand les gens sont chez eux, ils ne sont pas chez nous."