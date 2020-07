La relance éco : A Salies-de-Béarn, le cinéma Le Saleys rouvre ses guichets

Le retour dans les salles de cinéma ne se fait pas que dans les grandes villes de Béarn et de Bigorre. C’est aussi le cas dans les plus petites communes grâce à un réseau important de cinémas de proximité. Comme à Salies-de-Béarn où la salle Le Saleys a retrouvé ses fidèles depuis une semaine.

« C’est un grand soulagement, et une joie énorme pour toute l’équipe de notre cinéma associatif qui existe depuis 2003 », explique Célia.

Si les protocoles sanitaires ont été mis en place, ils n’empêcheront pas de retrouver le plaisir des salles obscures, et d’une programmation riche. « On va mettre en valeur des films qu’on n’a pas l’habitude de voir. Du cinéma français qui ont vu leur sortie écourté, mais aussi des films internationaux comme L’ombre de Staline. Et tous les jeudis soirs, vous pourrez revoir des films qu’on a jamais vu sur grand écran pour certaines générations comme Titanic. »

Des projections pour tous, des films différents et une ambiance particulière pour cette salle qui proposera des animations durant tout l’été, avant de reprendre son rythme de croisière à la rentrée de septembre. « On aime les films grands publics comme les films intimes. On défend tous les cinémas. On organise un cycle sur le cinéma noir pour mettre en valeur les films produits, réalisés et joués par des personnes de couleur ».

