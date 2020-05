La relance éco : à Salignac-Eyvigues, les jardins d'Eyrignac retrouvent leur public en pleine floraison

Le manoir d'Eyrignac, et ses douze hectares de jardins à la française, accueillent quelque 80.000 visiteurs chaque année à Salignac-Eyviques (entre Sarlat, Souillac et Montignac). Fermé depuis le 15 mars, Eyrignac a rouvert ce lundi 11 mai, mais il a perdu environ 15.000 visiteurs pendant les 50 jours d'arrêt. Le manoir a également perdu l'accueil des fêtes et des mariages, et les recettes du restaurant et de la boutique, et les propriétaire estiment la perte à 300.000 euros. Sur les dix salariés, seuls deux jardiniers ont échappé au chômage partiel. La réouverture est progressive, faute de guide : les visiteurs doivent prendre leur billet sur internet, et seront accueillis par le propriétaire lui-même Patrick Sermadiras, qui leur ouvrira l'intégralité des jardins en pleine floraison printanière. L'entrée à Eyrignac (billet adulte) est à 12,90€

Réécoutez Capucine Sermadiras : les jardins d'Eyrignac sont rouverts, mais la reprise est progressive Copier

Retrouvez la chronique "la relance éco" à 7h15 tous les jours sur France bleu Périgord