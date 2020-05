La relance éco : à Salives, une restauratrice se lance dans la livraison de "boxes de survie"

Alors que les restaurants restent fermés à ce jour, à cause de l'épidémie du coronavirus, cette restauratrice de Salives, en Côte-d'Or, se lance dans la livraison et la vente à emporter. Clotilde Landais, du restaurant "Le comptoir gourmand" a créé des "boxes de survie".

Alors que les commerces rouvrent peu à peu depuis ce lundi 11 mai, les restaurants ne sont pas concernés. Le premier ministre a annoncé qu'il fallait attendre le 2 juin pour commencer à rouvrir les établissements, si ces derniers sont placés dans des départements "verts". Pour faire face aux conséquences économiques, Clotilde Landais, restauratrice à Salives (Le comptoir gourmand), en Côte-d'Or, s'est mise à la vente à emporter. Elle a créé des "boxes de survie", un terme au double sens pour elle. Explications.

Le déconfinement a commencé, certains commerçants peuvent rouvrir leurs boutiques. Les restaurants, eux, sont toujours fermés. Comment faîtes vous pour vous en sortir ?

Quand le couperet est tombé, annonçant la fermeture de tous les restaurants, hôtels et bars, ça a été vraiment un coup de masse. Début avril, j'ai commencé à refaire surface et à proposer de la vente à emporter ou livrer. Désormais, je livre des "boxes de survies", qu'il est aussi possible de venir chercher directement au restaurant.

Les plats sont livrés à votre domicile ou sur votre lieu de travail (jusqu’à 20 km autour de Salives) - Clotilde Landais

Comment avez vous eu l'idée de livrer des "boxes de survies"?

L'idée est tout simplement née d'un double sens. La survie d'abord c'est la survie de mon restaurant. Ensuite le terme "survie" est un clin d'oeil à tous ces parents, toutes ces personnes restées confinées qui cuisinent midi et soir et qui commencent à se lasser.

Est-ce que ces boxes de survies vous ont aidé à vous en sortir économiquement ?

Malheureusement non. Fin mars j'étais à moins 53% de perte, et au mois d'avril j'étais à moins 90%. Mais je pense que pour moi, cette boxe est vraiment très importante. Elle me permet d'aller en cuisine tous les matins, et continuer à vivre l'amour de mon travail et de mon restaurant.

Comment vous envisagez l'avenir de votre établissement ?

Actuellement, je suis dans une période relativement morose. Mais juillet, août et septembre arrive. Si on se retrousse les manches, il n'y a pas de raison que je ne puisse pas rebondir.

La restauratrice livre pour l’instant moins d’une dizaine de « boxes de survie » par jour. Elle espère pouvoir en livrer jusqu’à 50, dans les alentours de Salives.

Les recettes des "boxes de survie", de la semaine du lundi 11 au vendredi 15 mai