La relance éco : à Sault, Aroma'plantes compte sur le retour des touristes

À Sault, les champs de lavande n'ont pas encore fleuri. Mais l'entreprise Aroma'plantes ne chôme pas. Elle fabrique des huiles essentielles, des savons, des eaux florales et depuis peu, des solutions hydroalcooliques. Laurent Tourenc, est l'assistant de direction de la société vauclusienne, invité de La relance éco.

Il explique que l'entreprise a été sollicitée très tôt, grâce à son laboratoire. "On a servi localement des mairies, des EHPAD, des commerces restés ouverts. Le bouche à oreille a fonctionné, grâce aux réseaux sociaux, à la CCI et aux partenaires locaux : ça a pris de l'ampleur. Depuis, on fournit d'autres entreprises, dans le Vaucluse, le Gard, les Bouches-du-Rhône, les Alpes-de-Haute-Provence et la Drôme." Le démarrage a été difficile puisqu'Aroma'plantes avait du mal à trouver des ingrédients et des contenants. Mais tout est désormais sur les rails.

Depuis quarante ans, Aroma'plantes produit bio. Laurent Tourenc espère que cette crise sanitaire va pousser les consommateurs à aller dans cette direction. "Le bio, le local entrent dans les mœurs. Je pense que cette crise va inciter de nouveaux consommateurs à se porter vers ces produits là. En plus, de nombreux emplois locaux sont en jeu".

Dans l'attente des touristes

En plus de la production, Aroma'plantes accueille chaque année de nombreux touristes. Pour les faire revenir, des protocoles sanitaires ont été mis en place. Mais les quatre emplois saisonniers prévus cet été sont supprimés. "Les visites dela distillerie sont à nouveau possibles. Nous avons aussi une plantothèque, un espace muséographique, le lavandoscope, deux sentiers pédagogiques, des ateliers pendant les vacances scolaires. Et puis la galerie du temps, un espace inédit et gratuit". L'ensemble est ouverts 7/7de 10h à 18h.