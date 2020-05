La "relance éco" : à Sauternes, Château Guiraud en mode déconfinement très progressif

C'est l'un des trois châteaux du Bordelais les plus visités. Château Guiraud, premier grand cru classé 1855, engagé depuis 1996 dans l'agriculture biologique, redémarre très progressivement son activité et a du adapter les dégustations à l'ère post-coronavirus.

Dans les vignes de Sauternes, Château Guiraud, a certes rouvert aux visiteurs son domaine de 128 hectares, mais en petit comité et sous conditions sanitaires très strictes (et à l'exception du restaurant "La chapelle").

L'offre oenotouristique retrouvée, reste réduite. Les visites et les dégustations se font par groupes de 6 maximum au lieu de 10, sur 3 créneaux horaires fixes, au lieu de 5 normalement, entre mars et novembre. Ce qui fait espérer 18 personnes par jour maximum au lieu de 150 normalement. Le manque à gagner "est déjà énorme" pour mars avril et mai "et ce n'est pas fini", explique Clémence Planty chargée des relations extérieures. "La saison devrait plafonner à 30% des réservations habituelles". Une partie de la quarantaine de salariés reste en chômage partiel.

Masques et crachoirs jetables

Et il a donc fallu réinventer les dégustations : désinfection des mains en arrivant, et masques obligatoires. Masques que l'on est autorisé à enlever simplement pour prendre son verre et goûter. Les verres et espaces de dégustations, élargis, sont également désinfectés. Et des crachoirs écolo jetables et individuels ont été ajoutés sur les tables. Le téléphone recommence doucement très doucement à sonner. Les fidèles se manifestent, et des curieux aussi. "ça fait chaud au coeur" concède Clémence Planty.

Masques obligatoires... avant la dégustation à Château Guiraud - Château Guiraud

Le coronavirus, le Brexit et les taxes américaines

Il n'y a pas que le coronavirus (avec fermeture des bars et restaurants) qui pèse sur le moral. Le Brexit et les taxes américaines ont déjà compliqué les affaires. Les ventes à l'export sont plombées aux Etats-Unis, en Chine et au Royaume Uni. Et dans l'hexagone, les particuliers se manifestent à nouveau mais timidement. "On est à 1% des commandes habituelles à cette époque de l'année" dit Clémence Planty. Les primeurs, temps forts du printemps, ont aussi été annulés sous leurs formes habituelles. Pas de grande dégustation à la propriété. Seulement des échantillons "des bébés vins" expédiés à travers le monde. Des primeurs réinventés. "Mais les premiers retours sont bons". C'est un point positif. Autre chance que mesure le Château Guiraud : le gel, la grêle, et les fortes pluies, ont épargné ces derniers mois les vignes de Sauternes.

