La relance éco : à Savenay, « les Fées Boutique » passe au e-commerce

Avec la crise sanitaire, les commerçants ont vraiment pris conscience de l'importance du commerce en ligne, mais pas toujours évident quand on est un petit commerçant de créer sa propre e-boutique. Justement la Chambre de commerce et d’industrie Nantes St Nazaire a lancé début avril « Ma ville, Mon shopping », une plateforme de vente en ligne, qui permet aux commerçants, artisans et producteurs de Loire Atlantique de passer au e-commerce, en quelques clicks. L’occasion pour Sandrine Germain, gérante du magasin de prêt à porter pour femme « Les fées Boutique » de tenter la vente digitale « Je voulais créée une e-boutique depuis quatre ans, mais par manque de temps, je n’ai jamais pu le faire » Le confinement et l'offre de la CCI Nantes St Nazaire ont finalement convaincu la commercante de Savenay.

Un bon démarrage

L'aventure numérique commence début mai, la e-boutique de Sandrine Germain attire des consommatrices du département de la Loire-Atlantique, mais aussi d'autres régions « J’ai eu des demandes de clientes de Bordeaux et même… de Paris » se réjouit-elle.

Sandrine Germain qui espère avec cette boutique en ligne faire progresser le chiffre d’affaires de son entreprise de 25% par an.

