La relance Eco : A Serres-Castet, découvrez les gourmandises dorées et chocolatées signées Verdier

La Maison Verdier sait marier tradition et nouveautés dans sa gamme de chocolats et de gourmandises.

Pâques est passé, la Fête des mères aussi, mais vous trouverez bien une excuse pour aller à la Maison Verdier pour profiter de leurs bons produits sucrés. « On a trois pôles de production : la chocolaterie, les confiseries et les raisins dorés, notre produit phare », explique Ashvin Verdier.

C’est la quatrième génération de fabriquant de chocolats, et même si la tradition se poursuit à Serres-Castet, elle continue à se réinventer. La période de confinement n’a pas empêché les équipes Verdier de produire leurs douceurs sucrées. « On avait réduit la production, mais on a continué à fabrique nos raisins dorés. Depuis, l’intégralité de notre production a repris depuis le déconfinement. »

Une période où la Maison Verdier n’est pas non plus restée inactive pour aider leurs clients à supporter la période de confinement. « On a fait des livraisons à domicile, un site internet qui est toujours en ligne et notre boutique est de nouveau ouverte depuis le 11 mai. »

Les nouveautés se préparent

Les gourmands ont retrouvé le chemin de Serres-Castet, dont l’atelier est ouvert du lundi au vendredi de 9 heures à 18 heures. Et en coulisses, des nouveautés se préparent. « Je suis en train de travailler sur des gammes de chocolat sans sucre. Et je veux me rapprocher de tous les producteurs fruitiers de la région pour réaliser des produits saisonniers. »

De quoi aller et revenir régulièrement mettre la main dans la boîte de chocolats signés Verdier.

