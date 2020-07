Amoureux de la nature ou du bien-manger, le magasin Terres et Eaux de Serres-Castet vous accompagne. De la chasse, du fait maison ou de la découverte en fonction de vos envies.

"La relance éco" : à Serres-Castet, vivez la nature pleinement avec Terres et Eaux

Terres et Eaux vous accueille dans ses locaux de Serres-Castet.

La zone économique de Serres-Castet accueille un magasin dédié à la nature dans tous ses styles. L’enseigne Terres et Eaux, venue du Nord de la France, vous accueille dans le Béarn pour vous conseiller et vous guider dans toutes vos envies.

La chasse et la pêche tiennent une place importante dans cet espace de 1 200 m2. Des articles spécialisés pour vous permettre d’assouvir votre passion pleinement. L’équitation est aussi au programme des clients et les équipements nécessaires pour vos animaux de compagnie.

Mais Terres et Eaux vous aide aussi à bien manger. Grâce à son rayon « le faire soit-même » qui vous aidera à mettre sous vide ou en conserve vos légumes, fruits et autres viandes issus de vos propres productions. Un espace en plein essor, revigoré par la période de confinement et le besoin de mieux manger.

