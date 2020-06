La relance éco : à Sigoulès, VCN a reprend progressivement sa fabrication de vis chirurgicales

Voilà 17 ans que VCN-industries fabrique des pièces métalliques de précision pour l'aéronautique, la bijouterie, et pour la chirurgie : VCN usine par exemple des petites vis utilisées pour les os ou la colonne vertébrale. Dès mi-mars avec l’arrivée de l'épidémie, les commandes de l'industrie aéronautique ont été gelées, et les fournisseurs de l'entreprise de Sigoulès (par exemple pour le titane ou certains inoxs et les outils coupants) se sont arrêtés. Le patron Jean-Michel Vacher a donc imposé une semaine de vacances fin mars à sa trentaine de salariés, avant de reprendre la fabrication en avril avec 50% de chômage partiel.

Une reprise progressive

En mai, la fabrication des pièces mécaniques de haute précision n'a repris qu'à moitié, et 200.000 euros de commandes sont toujours gelées. "ce que nous n’avons pas fabriqué ne se rattrapera pas : nous ne pourrons pas doubler nos fabrications, et 2020 sera une année blanche" regrette le fondateur de l'entreprise. Pourtant Jean-Michel Vacher maintient les 600.000 euros d'investissement prévus à l'automne (avec une nouvelle décolleteuse et une nettoyeuse à ultrasons), et répète "il n'est pas question de supprimer des emplois." Trois embauches ont quand même été reportées.

Réécoutez Jean-Michel Vacher, le patron de VCN-industries à Sigoulès Copier

Retrouvez la chronique "la relance éco" à 7h15 tous les jours sur France bleu Périgord