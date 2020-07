La relance éco : à St-Doulchard, l'atterrissage est brutal pour l'usine Michelin

Début mars, c'était le bon temps, Michelin St-Doulchard annonçait la poursuite des investissements et l'embauche d'une centaine de personnes, prévues sur 2020. L'usine surfait sur l'augmentation constante du trafic aérien puisqu'elle est spécialisée dans les pneumatiques d'avion : 1/3 environ de l'activité consacrée à la fabrication de pneus pour l'aviation commerciale, 1/3 pour l'aviation militaire et 1/3 environ pour le rechapage. Jacques Glémot, directeur de Michelin St-Doulchard : " Aujourd'hui, le seul tiers qui fonctionne, c'est la production de pneus pour les forces armées. On avait redémarré sur quelques dimensions de pneus pour l'aviation civile, mais rapidement, on s'est retrouvé avec des stocks importants, faute de commandes et on a donc stoppé."

L'usine Michelin de St-Doulchard a fabriqué 25.000 masques pour le groupe. © Radio France - Michel Benoit

L'usine a même fabriqué 25.000 masques pour le groupe Michelin mais cela n'a occupé que 10 personnes pendant quelques jours. Pas de quoi donner du travail aux 650 salariés. Depuis avril, Michelin fait donc appel au dispositif d'activité partielle, mais le groupe n'a pas sollicité de prêt garanti par l'état. Et malheureusement, les perspectives restent médiocres. L'usine de St-Doulchard espère tourner à 50 % de ses capacités en septembre. Pas plus : " La totalité du personnel est touchée par les mesures d'activité partielle, précise Jacques Glémot. En fonction des compétences de chacun et de la polyvalence, nous essayons de faire tourner les personnels pour partager le travail." Partager le travail pour répartir les baisses de salaires puisque l'activité partielle ne garantit que 84 % du salaire net.

Jacques Glémot, directeur de l'usine Michelin de St-Doulchard, près de Bourges © Radio France - Michel Benoit

Michelin ne parle pas de plan social pour l'instant. Mais pour combien de temps encore ? Les prévisions évoquent un retour à la normal sur les vols internationaux seulement pour 2023, et pour 2022 sur les vols continentaux. A l'usine de St-Doulchard, il faut donc essayer de tenir : " On fait le dos rond, ajoute Jacques Glémot. On imagine que début 2021, on ne sera pas encore revenu au niveau de production de 2019, mais à une situation qui en sera beaucoup plus proche. Il faut donc tendre une passerelle entre maintenant et fin 2021, début 2022."

Bibendum Michelin n'affiche pas la grande forme en ce moment © Radio France - Michel Benoit

Seule éclaircie : une vingtaine de salariés de St-Doulchard ont pu aller renforcer les équipes des usines de Troyes et Montceau-les-mines : le marché du pneumatique agricole a bien redémarré, ainsi que celui du génie civil... Le groupe devra jouer la solidarité entre ses usines pour passer cette crise qui lui brise les ailes.