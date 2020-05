La relance éco : à St-Jean d'Eyraud, Marque & Mod fabrique des masques en attendant les grands couturiers

Le patron de Marque & Mod Jean-Yves Bohère ne le cache pas "l'avenir est très brouillé pour l'instant, et mon objectif, c'est de maintenir l'emploi et de _garder les savoir-faire jusqu'au redémarrage du marché du luxe_." L'entreprise basée à Saint-Jean d'Eyraud emploie en Périgord une vingtaine de couturières, capables de fabriquer des robes qui se vendent 20.000 euros en boutique, mais le groupe compte 110 autres salariés à Bourges, Sully-sur-Loire et Dun-le-Poëlier (dans l'Indre). Leur métier, c'est de fabriquer les vêtements de marques prestigieuses (et qui refusent que leur nom soient dévoilé) depuis le simple croquis jusqu'aux finitions, en passant par les essayages et la couture.

Des commandes annulées, l'avenir toujours inconnu

La crise sanitaire a brusquement annulé les commandes de Marque & Mod au mois de mars, et l'atelier s'est arrêté pendant une semaine, d'abord pour mettre en places les précautions sanitaires (distance entre les couturières, masques, etc.). Près de 30% des salariées sont restées chez elle pour garde d'enfant, mais Jean-Yves Bohère n'a imposé que deux jours de chômage partiel. Marque & Mod s'est également lancé dans la confection de masques et de surblouses pour les collectivités, des hôpitaux et des EHPAD. Aujourd'hui encore, cette fabrication de masques occupe presque 30% de l'entreprise, et permet de maintenir les emplois dans l'attente du redémarrage des ventes dans le secteur du luxe.

Les couturières de Marque & Mod à St-Jean-d'Eyraud se sont reconverties dans la fabrication de masques - Jean-Yves Bohère

Réécoutez Jean-Yves Bohère, qui s'est lancé dns la fabrication de masques et surblouses en attendant le redémarrage du marché du luxe Copier

Retrouvez la chronique "la relance éco" à 7h15 tous les jours sur France bleu Périgord