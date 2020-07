La relance éco : à St-Just-La-Pendue, Gout'Chou fournit les crèches en repas bio

La crise sanitaire a permis à beaucoup d'entre nous de réfléchir à sa vie et notamment à ses choix alimentaires. Et plus que jamais, le bio-local a le vent en poupe. Exemple avec Gout'Chou, une société de St-Just-La-Pendue, dans le nord-est de la Loire.

Gout'Chou propose des repas 100% bio à des crèches et en livre 1200 chaque jour dans 70 établissements autour de Saint-Étienne, Roanne et Lyon.

Amandine Prat, fondatrice de Gout'Chou, quel effet ont eu le confinement et sa sortie sur votre société ?

Ca a été d'abord été un peu dur puisqu'on a fermé du 16 mars au 11 mai. Pendant deux mois il n'y a pas eu d'activité car nos crèches clientes étaient fermées. Au déconfinement, au mois de mai ça a été relativement calme. Au mois de juin l'activité a repris et en juillet on a retrouvé notre niveau avant le confinement.

C'est une période qui a vous a permis d'aller chercher de nouveaux clients.

On en a profité pour proposer notre offre aux crèches qui avaient des cuisines sur place et qui pouvaient se retrouver en difficulté parceque leur cuisinier était absent ou parceque la gestion des repas était compliquée. A la sortie du confinement, on a travaillé avec de nouvelles structures. Certaines ont été convaincues de rester avec nous. Commercialement c'était plutôt positif à la sortie du confinement.

Cette période a permis à chacun de réfléchir à ses consommations. Vous allez sans doute faire partie de ces sociétés qui vont en profiter ?

De deux façons. Les gens ont d'abord pris le temps de cuisinier et de s'interroger sur leurs modes d'alimentation. Les parents sont de plus en plus sensibles à ce que mangent leurs enfants en crèche. Ensuite du côté des structures, certaines étaient déjà intéressées par une offre avec une alimentation durable, locale et bio. Leur sentiment a été renforcé.