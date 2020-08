La relance éco : à Strasbourg, les friperies ont du succès

C'est d'habitude une période un peu vide pour les friperies. Mais cet été, les ventes ont explosé dans les boutiques strasbourgeoises. Les clients ont été beaucoup plus nombreux que l’été dernier. Entre les rayons d’habits colorés, Fatima a choisi ses articles : "J’ai acheté deux serviettes, une robe pour ma fille et un t-shirt. Je viens ici tous les jours, car je trouve beaucoup de choses !"

Près de la place des Bateliers, la friperie Froc ‘N’ Roll est pleine. Georges Ricard-Backer, le gérant de la boutique, se souvient des jours suivant le déconfinement : "Il n’y avait vraiment personne, car je pense que les gens avaient encore peur de sortir… Mais depuis juin, les ventes ont décollé et en 7 ans d’existence, c’est l’été où nous vendons le plus cette année."

Une démarche écologique qui séduit de plus en plus

Quelques rues plus loin, la friperie Le Léopard vend une gamme de vêtements vintage. Les clients se succèdent dans la boutique, quelques touristes et beaucoup de jeunes. La plupart apprécient le fait de trouver des habits peu chers, mais beaucoup viennent pour des raisons écologiques.

A la friperie Le Léopard, les vêtements sont collectés dans des relais, puis triés. © Radio France - Marie Martirossian

"On voit des gens qui ne veulent plus acheter dans les enseignes de fast fashion", explique Céline Schwartz, chargée de communication au Relais Est, qui gère 7 friperies en Alsace et en Franche-Comté, "et qui souhaitent s’habiller de manière responsable, avec des vêtements de seconde main, pour ne pas consommer de nouvelles ressources."

Avec le retour des vacanciers alsaciens fin août, les boutiques de seconde main espèrent accueillir encore plus de clients à la rentrée.

