La relance Eco :: A Tarbes, Benjamin installe son Etal de l’Hexagone dans le collectif Made In France

Le Made in France et les artisans locaux sont à l'honneur à l'Etal de l'Hexagone.

Quand on est commerçant et confiné loin de ses clients pendant de longues semaines, on pense à l’avenir. Benjamin Trucat Sécoue comme 21 autres commerçants ont décidé de s’unir pour mieux valoriser leur passion : mettre en avant le "Fabriqué en France" et dans les différents territoires. «On se connaissait un peu de vue ou par les réseaux. On voulait d’abord se soutenir. Et très vite, l’idée de faire des choses en commun est née», explique Benjamin Trucat Sécoue.

C’est ainsi qu’est imaginé le Collectif des boutiques du Made In France. Déjà vingt-deux commerces dans toute la France participent à cet élan commun, pour faire connaître leur passion pour la fabrication locale et française. Et pour Benjamin, cet engagement passe par la boutique "L’Etal de l’Hexagone", installé à deux pas de la Halle Brauhauban et de la rue Maréchal-Foch à Tarbes, au bout de la galerie L’Alhambra.

"De très bons artisans dans le coin"

« On essaie de trouver la moitié de nos produits propres à la Bigorre et au Sud-Ouest. On propose de la déco, du mobilier, du textile, de la maroquinerie, des vêtements, de la savonnerie... Et de l’épicerie très bientôt. » Une façon de poursuivre cet engagement à acheter au plus près de nos lieux de vie, bien au-delà des simples fruits et légumes. « On a un nombre importants de très bons artisans dans le coin. Le souci pour eux, c’est de se faire connaître », ajoute le gérant de "l’Etal de l’Hexagone". Une boutique qui leur offre une visibilité tout au long de l’année. Et des objets originaux qui n’ont pas traversé le monde pour vous être utiles !

