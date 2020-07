La relance éco : A Tarbes, Biocoop rend accessible le bio à tous

Depuis les années 80, l’enseigne Biocoop est installée dans les Hautes-Pyrénées. L’un des pionniers du bio accessible au grand public propose une diversité de produits issus de la production locale ou nationale. Après les deux boutiques historiques de Tarbes (route de Pau) et Juillan (route de Lourdes), c’est désormais dans le centre-ville de Tarbes, à deux pas de la Halle Brauhauban, qu’un nouvel espace commercial va ouvrir à la fin du mois d’août.

« C’était une volonté de s’installer ans le centre-ville, y être un acteur, pour apporter une offre un peu plus large autour du bio local et de qualité », explique Dorian Julien, responsable de Biocoop à Tarbes.

Des valeurs qui fondent l’enseigne, implantée dans toute la France. « Une biocoop, c’est un magasin d’alimentation qui a des valeurs. C’est un acteur militant pour le développement de l’agriculture biologique sur les territoires. Nous ne sommes pas arrivés dans la bio quand c’était la mode, mais dès les années 80»

"Des légumes jusqu'aux produits d'hygiène"

Le bio n’est plus l’affaire de quelques personnes ayant de l’argent pour acheter des produits de qualité. Avec les années, la production comme les consommateurs se sont démocratisés. « Nous avons l’ensemble des consommateurs qui peuvent venir faire leurs courses chez vous, pour des fruits et légumes, le vrac, la boucherie ou pour les produits d’hygiène et les compléments alimentaires. »

