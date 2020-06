Dès l'annonce de la réouverture des salles de sport, les fidèles étaient présents, prêts à retrouver leurs appareils préférés. A l'image de l'enthousiasme des salles Keep Cool à Tarbes et Pau.

La relance Eco : A Tarbes et à Pau, le sport retrouve son rythme avec Keep Cool

Même si les écarts seront désormais plus grand, l'esprit sportif est de retour dans les salles Keep Cool de Pau et Tarbes.

Faire du sport chez soi, c'est bien ! Mais quand on a pris l'habitude de fréquenter une salle de sport, l'envie de retrouver les appareils de cardio ou de musculation, mais aussi ses camarades de sport, se fait sentir dès qu'arrive l'annonce de la réouverture des salles de sport.

Du côté des salles Keep Cool à Tarbes et Pau, l'impatience des coachs comme des clients était la même. "Dès le premier jour, les premiers clients étaient présents à l'ouverture", explique Olivier Jouve, le gérant des deux salles en Bigorre et en Béarn.

Dans le quartier de l'Arsenal à Tarbes ou près de l'Université à Pau, la salle de sport s'est fait la plus belle pour retrouver ses habitués. Et même avec des règles sanitaires strictes, le retour au sport en salle était à l'honneur dès mardi. "Nous avons préparé les salles pour répondre aux critères", commente Olivier Jouve. Des appareils à bonne distance, une serviette obligatoire et le nettoyage des machines après chaque utilisation... Peu importe les contraintes tant qu'on peut retrouver le plaisir du sport en commun.

Un accès libre préservé

Les coachs sont toujours là et les réservations de créneau ne sont pas encore indispensable. "A Pau, nous pouvons accueillir jusqu'à 50 clients en même temps. Et les mois de mai et juin ne sont pas, traditionnellement, les périodes de plus fortes affluences".

Vous pourrez donc reprendre ou poursuivre la pratique du sport en toute tranquillité.

