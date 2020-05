La relance Eco : A Tarbes, jouets et doudous rejouent à Saute Moutons

C'est un peu comme quand on attend Noël. Même si on connait la date, l'impatience grandit proportionnellement au nombre de jours qui rétrécit. Pour les habitués du magasin Saute Moutons, comme pour celle qui incarne son âme, Macha Claverie, la date du déconfinement ressemblait à un 25 décembre au matin. Jouets, peluches et autres doudous étaient prêts à vivre leur destin !

Dans le centre ville de Tarbes (Hautes-Pyrénées), Macha a pris possession de cette boutique où la qualité et la découverte sont le fer de lance de ce royaume des enfants. Des jouets en bois, des doudous magiques, des peluches de qualité, mais aussi des vêtements, des accessoires et de multiples objets que la gérante sélectionne avec soin.

Une caverne d'Ali Baba pour petits et grands

Mais après deux mois de confinement, il a fallu rattraper les anniversaires, trouver de nouveaux jouets... et surtout retrouver une clientèle impatiente de retrouver cette caverne d'Ali Baba pour petits et grands enfants.

Et même si les ventes à distance et les livraisons ont permis d'assurer une activité pour les plus impatients, l'heure est désormais aux retrouvailles. La vitrine a retrouvé sa magie, et même les visières et les masques n'empêchent pas petits et grands de se perdre dans les rayons ludiques.

A découvrir ou à retrouver d'urgence, sur la rue Brauhauban (rue piétonne) à Tarbes, Saute Moutons vous redonnera une âme d'enfant qui n'est jamais partie très loin...

