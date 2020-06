La relance Eco : A Tarbes, le centre nautique retrouve ses nageurs ce samedi

Les guichets du centre nautique Paul-Boyrie à Tarbes vont retrouver leurs nageurs. Après Lourdes et Séméac, la piscine olympique tarbaise ouvre ses portes dès ce samedi.

Le déconfinement progressif des espaces aquatiques de l'agglomération Tarbes Lourdes Pyrénées se poursuit. Ce samedi 20 avril, le centre nautique Paul-Boyrie à Tarbes ouvrira ses portes (et ses bassins) aux nageurs. Ce sera le troisième site sportif communautaire à retrouver ses habitués ce mois-ci.

La piscine de Séméac avait montré la voie la semaine dernière avec son bassin intérieur, et depuis mercredi avec son bassin extérieur. En début de semaine, c'est le complexe aquatique de Lourdes qui retrouvait le public. Le site lourdais a rouvert tous ses bassins et ses jeux en plein air, seuls le toboggan et l'espace bien-être attendra encore quelques jours.

2 euros pour 2h30 de piscine

Désormais, le centre nautique Paul-Boyrie à Tarbes et sa piscine olympique en intérieur vont retrouver les nageurs bigourdans dès ce samedi. Par tranche de 2h30, pour un tarif unique à 2 euros (et sur réservation depuis le site de l'agglomération Tarbes Lourdes Pyrénées), les adeptes de la natation, sportifs ou particuliers, pourront sortir le maillot et le bonnet de bain des placards.

Un protocole sanitaire a été mis en place dans les différents sites, avec un parcours à l'accueil et dans les vestiaires. Il vous sera demandé d'arriver en tenue et de prendre obligatoirement une douche savonnée. Les affaires personnelles resteront sur le bord du bassin pendant votre séance de natation.

De quoi envisager l'été en Bigorre avec le sourire, pour tous ceux qui voudront profiter de l'eau sans être obligés de se rendre en montagne en bord de lac ou sur la côte.

