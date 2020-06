La relance éco : A Tarbes, le cinéma CGR fait tourner ses projecteurs à nouveau

Depuis lundi, les spectateurs sont de retour dans les salles obscures. A Tarbes, le directeur du cinéma CGR a pu retrouver son site, ses clients et son équipe. En attendant le retour des blockbusters américains !

A l'heure de la reprise, après cent jours de fermeture, les cinémas des Pyrénées comme de France auraient sans doute préféré une bonne semaine de pluie. Mais en attendant un temps plus favorable à la fréquentation des salles obscures, ils ont pu rouvrir leurs portes.

A l'image du cinéma CGR de Tarbes, dans le quartier de l'Arsenal, où le directeur OIivier Ture a retrouvé "mon cinéma, le public et mon équipe". Un trio magique qu'il n'avait pas réuni dans un même lieu depuis l'annonce du confinement. Et dans ce quartier si animé de Tarbes, le cinéma CGR était désormais le dernier à attendre sa réouverture, autour des bars et des restaurants.

Avec masque dans le hall d'accueil, et dans les salles si vous le souhaitez, tout en respectant un siège de vide avec les inconnus, les projections ont pu reprendre. "Et les distributeurs ont su jouer le jeu", commente Olivier Ture. Entre les retours des films sortis quelques jours avant le confinement (tel Ducobu 3, En avant, De Gaulle...) et l'arrivée des nouveautés dès lundi matin, les premiers spectateurs de cette étrange rentrée cinématographique ont eu le choix dans les films à découvrir.

En attendant un film sur le confinement...

Il ne reste plus désormais qu'à retrouver un rythme de croisière, pour les blockbusters américains et les grandes comédies françaises, mais aussi pour le rayon confiserie et le public, afin que le monde d'après ressemble, du moins dans les salles obscures, au monde d'avant... En attendant que cette période si étrange ne fasse l'objet de premiers films à projeter...

