La relance éco : à Terrasson, l'avenir de la SOCAT liée à la reprise du marché automobile

Chaque jour, France Bleu Périgord s'intéresse à une entreprise de Dordogne qui fait face à la crise du coronavirus. Ce mercredi il s'agit de la SOCAT, l'entreprise de Terrasson qui fabrique des pièces en caoutchouc pour l'industrie automobile et l'aéronautique.

C'est une bonne nouvelle pour la SOCAT. Le gouvernement a annoncé ce mardi un plan de soutien de plus de 8 milliards d'euros à la filière automobile. Il s'agit notamment de renforcer la prime à la conversion et de verser des bonus écologiques pour les véhicules électriques ou hybrides.

Deux mois sans travail

A Terrasson, 250 salariés dont une cinquantaine d'intérimaires travaillent essentiellement pour le secteur automobile. Le groupe Delmon fondé en 1965 est un spécialiste du caoutchouc-métal, des fonctions antivibratoires et d’étanchéité à destination de plusieurs industries. Depuis deux mois l'usine est à l'arrêt. Seule une quinzaine de personnes continuait de venir sur le site pour d'autres secteurs d'activité qui ont permis de maintenir 20 % du chiffre d'affaires (notamment le ferroviaire).

Avec cette aide au secteur automobile, le PDG Sylvain Broux attend un effet domino. Si les constructeurs se remettent à produire des voitures, alors ils auront besoin de pièces en caoutchouc. Et la Socat s'est déjà positionnée sur le marché de l hybride et de l 'électrique notamment pour PSA. Pour l'aéronautique en revanche, Sylvain Broux est plus pessimiste en n'envisageant pas de reprise avant un long moment.

Le recours au chômage partiel

Pour le dirigeant du groupe Delmon, le soutien du gouvernement via le chômage partiel a été précieux pour traverser cette période d'arrêt brutal. Le groupe emploie 250 personnes à Terrasson, 200 en Espagne et 70 en Albanie. Mais aujourd'hui il va falloir régler les problèmes de trésorerie et c'est un autre gros chantier.

