La relance éco : à Tincques, le fabricant des Eaux Primordiales passe du parfum au gel hydroalcoolique

Les Eaux Primordiales, fabricant des parfums à Tincques près de Saint-Pol sur Ternoise, s’est lancé dans la fabrication de gel hydroalcoolique. Depuis le 15 mai, il produit 5000 flacons par jour et prévoit non seulement d'augmenter sa production, mais aussi de recruter à terme de nouveaux employés.

Les Eaux Primordiales, marque de parfum haut de gamme basée à Tincques près de Saint-Pol sur Ternoise, s’est lancé dans la fabrication de gel hydroalcoolique depuis la mi mai.

Son gérant, Arnaud Poulain, venait tout juste d’agrandir ses locaux passant de 80 à 320 m2 quand le confinement a frappé. Depuis, deux mois, la société qui fournit par exemple les Galeries Lafayette de Paris n'a reçu aucune commande. Après trois jours d’un état de sidération, il a cherché comment rebondir. En voyant LVMH, fabricant de parfum, se lancer dans la production de gel hydroalcoolique, il s’est dit que lui aussi pouvait en faire.

Trouver des flacons

Reste à trouver les fournitures : l'alcool n'a pas posé de problème. Son fournisseur, basé à Loon Plage dans le dunkerquois, lui en a fourni de plus grandes quantités. Pour les flacons, ça a été une autre paire de manches, car beaucoup de sociétés en recherchaient pour les mêmes raisons. Enfin, il a acheté deux machines.

5.000 unités par jour

Depuis la mi mai, les Eaux Primordiales produisent 5.000 flacons de gel hydroalcoolique par jour, et pourraient passer à 10.000 à terme. Arnaud Poulain a donné 1000 de ces premières doses à la commune de Tincques le 18 mai. Les trois salariés sont revenus sur le site, et le gérant pourrait même embaucher à nouveau. On lui a déjà commandé 20.000 unités.

Il va aussi lancer en plus petite quantité une version parfumée à base de rose, de poire ou de pamplemousse avec un packaging plus esthétique pour les parfumeries. Cette activité permet à la petite société de redémarrer mais c’est aussi une nouvelle corde à son arc.

