"La relance éco" : à Toulouse, un imprimeur en ligne se lance dans les masques pour enfants

Pour tenir pendant le confinement, de nombreuses entreprises d'Occitanie se sont réinventées. C'est le cas de PrintOclock à Toulouse. Le leader de l'imprimerie en ligne s'est notamment lancé dans la fabrication de masques pour enfants. Son PDG, Antoine Roux, était l'invité de France Bleu Occitanie ce lundi matin.

Les premières semaines de confinement n'ont pas été faciles pour l'entreprise qui existe depuis douze ans explique son PDG : " Pendant un mois on a été à 90% d'activité en moins puisque notre imprimerie est à destination des professionnels [...] un peu plus de la moitié des effectifs était en chômage partiel, notre atelier de production tournait un petit trois jours par semaine avec des effectifs réduits de moitié".

" Un nouveau modèle économique s'ouvre à nous" - Antoine Roux

Antoine Roux a alors eu l'idée de créer de nouveaux produits pour répondre à la demande : " Des barrières de protection et surtout des masques pour enfant", explique-t-il. Ces masques sont adaptés à la morphologie des enfants explique le PDG de l'entreprise qui emploie près de 70 personnes à Toulouse : " Ils sont plus petits, on a fait des tests pour adapter les élastiques pour essayer de faire un produit uniforme de 4 à 10 ans [...] ça a été finalement assez simple à adapter".

Avec ces nouveaux produits, "un nouveau modèle économique s'ouvre", estime le PDG de PrintOclock. Antoine Roux a conscience qu'il devait se réinventer avec une telle crise : "On a pris conscience que l'imprimerie allait être impactée durablement [...] donc il fallait créer de nouveaux produits pour nos clients".