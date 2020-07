Les Saisons, enseigne dédiée aux livres et aux vins, accueille ses visiteurs au 26, rue des Cordeliers., près du Grand Théâtre.

La Relance Eco : à Tours, les vins et les livres à l'honneur

La Relance Eco : Les Saisons Copier

Jean-Marc Dutour, producteurs de vins, ont rénové l'ancien sex-shop de la rue des Cordeliers pour en faire une librairie. Le choix du lieu était stratégique.

Désormais, le lieu qui accueillait des cabines de projection vidéo sera dédie aux rencontre et à l’œnologie.

Les livres proposés seront axés sur les cuisines d’ici et d’ailleurs, les histoires des vins, petites collections sur les légumes, les fruits, romans sur le corps et la nourriture et les vins proviendront de la production du jeune libraire.