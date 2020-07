La relance éco : à Tours, Ryan GAULT crée sa marque de T-Shirts

T-shirts Napoléon, c'est la toute nouvelle marque de t-shirts 100% biologiques et Made in France lancée par un jeune entrepreneur de 22 ans, originaire de Cormery.

Savez-vous qu’il faut utiliser plus de 2700 litres d’eau pour fabriquer un seul t-shirt ? Et que chaque produit parcourt ensuite plus de 40 000 km pour parvenir à son client final ?

À l’heure de l’urgence climatique, alors que tous les citoyens ont à cœur de construire un “monde d’après” plus éthique et plus écologique, l’industrie de la mode continue à être une des plus polluantes au monde (elle est en seconde position, juste après l’industrie pétrolière).

Ryan GAULT, 22 ans, est originaire de Tours. Titulaire d’un BTS Négociation & Relation client, il a travaillé pour plusieurs grands groupes internationaux dans le secteur de l’énergie et de la santé.

Les T-shirts Napoléon sont originaires de Tours. Les matières sont bio, et le lin utilisé provient de Normandie. Ils sont fabriqués dans des ateliers à La Rochelle et à Marseille.

Le choix du Made in France permet d’abord de diminuer la pollution liée au transport.

Pour retrouver les produits de la marque : https://tshirtsnapoleon.fr