La Relance Eco : à Tours, Wine and Box met du vin en boite

La Relance Eco du mardi 7 Juillet : Wine and Box Copier

La solution ? Pierre Seigne, co-fondateur de l'entreprise l'a trouvé : opter pour une box Wine & Box, qui propose chaque mois une sélection de trois vins d’excellence, livrés à domicile.

Wine & Box a été créé par Pierre et Gaëlle, deux jeunes entrepreneurs qui ont eu envie de dépoussiérer l’univers du vin. Le concept est simple : on choisit un abonnement, et, chaque mois, on reçoit dans sa boite aux lettres un joli coffret contenant trois bouteilles et des fiches de dégustation.

Gaëlle et Pierre - Wine And Box

Les vins sont sélectionnés par Henri Chapon, un des meilleurs sommeliers de France, qui a remporté de nombreux prix dont le Trophée Ruinart du Meilleur sommelier de Grande-Bretagne et le Grand Prix du Meilleur sommelier de Grande-Bretagne.

Cette box originale s’adresse à tous : amis, parents, amoureux, hommes et femmes, quels que soient leurs goûts ou leurs connaissances en vin. Trois abonnements sont proposés :

Découverte : l’abonnement pour les novices. Chaque mois, la box offre une initiation gustative unique. Tarif : 29,99 € par mois

: l’abonnement pour les novices. Chaque mois, la box offre une initiation gustative unique. Tarif : 29,99 € par mois Amateur : pour les dégustateurs éclairés. Cette box entraîne les amateurs dans une exploration intrigante des domaines viticoles. Tarif : 44,99 € par mois

: pour les dégustateurs éclairés. Cette box entraîne les amateurs dans une exploration intrigante des domaines viticoles. Tarif : 44,99 € par mois Master : pour les connaisseurs. Les plus aguerris embarqueront dans un voyage subtil, avec des bouteilles d’exception. Tarif : 59,99 € par mois

Alors , Intéressé ? N'oubliez pas que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé.

Site web : https://wineandbox.com

Facebook : https://www.facebook.com/Wineandbox/