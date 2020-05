"La relance éco" : à Treillières, Vivolum aménage les bureaux et espace de travail post-confinement

Le retour au bureau, après le confinement, oblige les entreprises à revoir l’aménagement des espaces de travail pour respecter les nouvelles normes sanitaires. Vivolum, entreprise de Treillières, au nord de Nantes, a dès le début de la crise, réorienté son activité pour concevoir cloison et écran de protection en plexiglas, qui aujourd’hui équipent nos bureaux. "Il a fallu développer des écrans et des cloisons mais aussi des systèmes d’ouverture de portes" déclare Olivier Riom, président de Vivolum. L’entreprise de Treillières a déjà aménagé les bureaux d’une trentaine de sites en Loire Atlantique et croule sous les demandes de devis.

Un avant et après Covid 19

Olivier Riom en est persuadé "Cette crise santaire va modifier à l'avenir l'aménagement de nos bureaux". Si le télétravail, qui semble séduire salariés et employeurs, devrait encore se développer dans les années à venir, les collaborateurs auront toujours besoin d'un lieu pour se retrouver et échanger. "On travaille sur des espaces plus cosy, des salles de créativité ou de détente, nous allons devoir nous adapter aux nouvelles façon de travailler" explique le président de Vivolum.

Aménagement de bureau réalisé par Vivolum à Treillières -

