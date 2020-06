La relance éco : à Ugny, le Rest'ô bar redynamise le village

Les premiers clients du Rest'ô bar ont enfin pu s'asseoir en terrasses, le 2 juin dernier. Un verre à la saveur particulière. L'établissement, fraichement installé à Ugny, dans le Pays Haut, devait initialement ouvrir ses portes le 15 mars. Mais la veille au soir, le premier ministre Edouard Philippe annonçait la fermeture des cafés et restaurants. "Ç'a été des mois d'attente, de stress mais au final on est contents, se félicite la gérante Amanda Gargano. Les habitants de Ugny ont répondu présents !"

Le faux-départ fut en effet de courte-durée pour le café-restaurant, qui a profité du confinement pour proposer des plats à emporter mais aussi un service d'épicerie et un dépôt de pain. Un moyen de tisser des premiers contacts. "Les habitants de Ugny passaient devant, me faisaient coucou, ils me soutenaient, même sans forcément acheter, juste quelques paroles et au fur et mesure on a tissé des liens, explique la gérante, enthousiaste. Je pense que le confinement nous a rapprochés."

Le confinement nous a rapprochés

L'humain est justement au coeur du projet du Rest'ô bar. En juin dernier, la mairie a déposé un dossier auprès du groupe SOS, première entreprise européenne de l'économie sociale et solidaire, pour intégrer le dispositif "1000 cafés", visant à redynamiser les campagnes. En janvier, la commune a été sélectionnée parmi plus de 700 projets. Le groupe SOS a racheté le fonds de commerce et paie chaque mois un salaire à temps plein à la gérante, Amanda Gargano, et un mi-temps pour une salariée. La mairie reste propriétaire des murs de l'ancienne ferme rénovée.

L'idée est de proposer un café multi-services pour répondre aux besoins des habitants. En plus de la restauration, l'établissement fait office d'épicerie bio, avec des fruits et légumes de producteurs locaux. Et suite au succès de ces services pendant le confinement, la gérante a décidé de continuer à proposer le dépôt de pain, la vente à emporter et la livraison pour les personnes âgées. "Je ne voulais pas ouvrir un café classique, je veux garder cette proximité avec la population", confie Amanda Gargano.

Epicerie, dépôt de pain, ateliers et animations

La gérante envisage même de développer un service postal. Des animations sont également prévues, avec notamment des ateliers zéro déchet à destination des habitants du village.

Une nouvelle vie pour cette ancienne responsable commerciale au Luxembourg : "c'est un rêve de gosse ! J'avais toujours ça en tête, j'ai toujours adoré faire la cuisine, ça me passionne. C'est le paradis pour moi à Ugny !"

