La relance éco : "On a un afflux de clients supérieur à l'activité habituelle" témoigne un opticien de Limoges

Des files d'attentes qui s'allongent pour acheter son pain ou encore aller chez le boucher en respectant les règles de distanciation, c'est une scène devenue banale devant les magasins. Y compris devant chez les opticiens qui voient "cet afflux de clients" d'un très bon oeil, à l'image de David Lothe, responsable du magasin Optical Center, dans le centre-ville de Limoges.

Durant le confinement, sa boutique était ouverte deux matinées par semaine, pour dépanner de rares clients. Mais depuis le 11 mai, il observe un fort regain d'activité, avec "des gens qui ont cassé leurs lunettes ou qui n'avaient pas pu faire leurs lunettes avant le confinement." Pour lui, cela représente "une activité supérieure" à ce qu'il connait en temps normal.

Essayage de lunettes sous surveillance...

Si tous ces clients sont évidemment les bienvenus, ils doivent néanmoins s'adapter aux nouvelles contraintes sanitaires. Impossible de s'approcher seul des lunettes exposées et de les manipuler comme avant. Ils doivent attendre qu'un opticien soit disponible pour leur apporter les paires qu'ils souhaitent essayer.

"Toutes les montures qui sont essayées sont mises de côté pour être désinfectées" précise David Lothe. Forcément, ça prend plus de temps, mais comme il y a aussi plus de clients, "on s'y retrouve" ajoute le responsable de la boutique. Pour éviter l'attente et limiter le nombre de personnes présentes dans le magasin, il essaye aussi de fonctionner au maximum sur rendez-vous.

... et port du masque obligatoire

Parmi les nouvelles contraintes, il y a aussi l'obligation de porter un masque, pour les clients comme pour les opticiens. Pas franchement pratique au moment de l'essayage reconnait David Lothe avec un franc sourire. D'où une petite tolérance : "on autorise de le baisser un peu, pour voir ce que ça donne sur le visage", mais uniquement à ce moment-là.

Quant à ceux qui se désolent de la buée provoquée par le port simultané des lunettes et du masque, "malheureusement il n'y a pas de recette miracle !" déplore l'opticien Limougeaud. Oubliez donc toutes les astuces qui circulent sur internet et les réseaux sociaux.