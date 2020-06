La relance éco : à Uzerche, une cristallerie relance sa production après deux mois de fermeture

À Uzerche, Julie Lefebvre est souffleuse de verre et pendant deux mois elle a dû cesser son activité et même éteindre le four pour ne pas consommer de gaz et limiter les charges. Elle a dû aussi faire un emprunt de 5.000 € pour pouvoir payer les charges car "on ne sait pas comment ça va repartir et si ça sera aussi bien qu'avant", estime l'artisane avec inquiétude.

Il faut que la vie reprenne vite

Pour l'instant, _"_les clients ne reviennent pas alors qu'on avait espéré un retour du "consommer local". Tous les artisans espèrent que les Français partiront en vacances en France et que la Corrèze profitera de ce retour aux sources pour faire valoir ses atouts touristiques. Il faut que la vie reprenne vite " car beaucoup d'artisans d'art sont dépendants des marchés d'artisans, des salons de créateurs et autres expositions artistiques pour vendre leurs créations mais ces évènements sont annulés en raison de l'urgence sanitaire en cours.

Recommencer à créer, oui, mais avec un objectif

Nombre d'artisans n'ont pas de trésorerie d'avance pour faire face à cette dure période économique. Julie Lefebvre a rouvert sa boutique depuis le 11 mai et depuis, elle ne dégage aucun salaire : "j'ai la chance d'avoir mon atelier et ma boutique chez moi et donc de n'avoir pas de charge de loyer mais la plupart des souffleurs de verre payent un loyer d'environ 1.000 € par mois sans compter la facture de gaz qui s'élève à plus de 1.000 € par mois".

Pour se réinventer, Julie Lefebvre s'est lancée le défi de s'inscrire au salon du made in France avec la marque "Origine Corrèze" : "Je produis dans l'optique de ce salon, ça m'encourage à réaliser des pièces plus créatives" puisqu'il n'y aura pas de festival du verre cette année à Palau del Vidre.