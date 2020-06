Spécialisée dans la conception et la fabrication de cartes et systèmes électroniques pour l’industrie, Selva à Vallet, poursuit, malgré la crise, ses investissements et compte recruter une trentaine de salariés supplémentaires dans les trois ans.

Le PDG de Selva, David Heriau veut positiver. Tout d’abord, il milite, pour la solidarité entre fournisseurs, sous-traitants et donneurs d’ordre « _C’est très important d’essayer de faire corps avec nos fournisseurs et nos clients, d’être ensemble pour nous adapter à cette cri_se » Le patron de Selva plaide également pour la bienveillance avec les collaborateurs « Avec cette épidémie de Covid-19, je suis encore plus engagé sur le comportement que l’on doit avoir les uns envers les autres, sur le respect et la considération »

Depuis plus de 40 ans, Selva conçoit et fabrique des cartes et systèmes électroniques pour l’industrie - Selva

Production Made in France

Même si Selva a enregistré une baisse de son activité pendant le confinement, David Heriau reste optimiste pour la suite « _On s’aperçoit que plusieurs gros donneurs d’ordre réfléchissent à rapatrier des productions en France. Les moyens robotisés dont on dispose, nous permettent d’être compétitif face à des acteurs étrangers, donc on va poursuivre en 2020 les investissements que nous avions prévus avant la cris_e » Selva maintient également son plan d’embauche, une trentaine de personnes devraient être recrutés à Vallet et à Chalon-sur-Saône d’ici 2023.

La relance éco : Selva Copier

