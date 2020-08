La relance éco : à Vandoeuvre-lès-Nancy, le boom du bricolage à l'enseigne Castorama

Noëlle et sa fille Gwendoline arrive au magasin de bricolage Castorama de Vandœuvre-lès-Nancy, en Meurthe-et-Moselle, avec un large sourire. La rénovation de leur maison va bientôt s'achever, il ne reste plus qu'un achat à effectuer, celui d'une VMC, une ventilation mécanique contrôlée, pour leur nouvelle salle de bain.

Elles ont commencé les travaux au début du confinement, quand leurs vacances en Espagne ont été annulées à cause de la crise sanitaire.

Cette situation n'est pas isolée, elle s'est généralisée dans les magasins de bricolage dans la région et en France depuis la fin du confinement.

" Nous n'avons jamais autant vendu de litres de peinture "

Christophe Verloteaux est directeur adjoint des magasins Castorama de la région Grand Est, ses magasins sont beaucoup plus fréquentés. Certains produits de rénovation ou de décoration connaissent un énorme succès " On a explosé sur les marchés de la décoration et de la peinture, _nous n'avons jamais vendu autant de litres de peinture_. Depuis la réouverture nous sommes sur une bonne progression ".

Chiffre d'affaire en augmentation

" Il y a un passage caisse plus important et un panier moyen lui aussi plus important. On gagne sur les deux tableaux " développe le directeur adjoint Grand Est de Castorama qui explique également que le chiffre d'affaire est en augmentation, par rapport à la même époque, l'an dernier.

Selon Christophe Verloteaux, cette reprise d'activité est une bonne chose, elle permet à l'entreprise de continuer de rattraper son retard de chiffre d'affaire, accumulé pendant le confinement.

