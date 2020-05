La relance éco : à Vannes, la discothèque "Le Chicago" prête à tout pour rouvrir rapidement

A l'intérieur de la discothèque, DJ Jeff, 27 ans derrière les platines du Chicago, lance le titre Proud Mary, par Ike et Tina Turner. C'est la bande-son des fins de soirée de cette boîte de nuit située dans la zone de Laroiseau à Vannes. "Rien qu'à l'écouter j'ai les poils qui s'hérissent. C'est quelque chose qui me manque" souffle, nostalgique, Jean-François Chaffard.

Le disc-jockey est l'un des quatre employés de la société. Il est au chômage partiel pour la première fois de sa carrière, et vit très mal la fermeture de l'établissement : "Le fait de me retirer tout ça.. Je suis anéanti. Si on est les derniers à rouvrir, si on ne peut pas vivre de notre métier, qu'est ce que je ferai derrière ? Je ne sais pas."

La discothèque "Le Chicago" à Vannes © Radio France - Thibault Lefèvre

Le Chicago accueille en temps normal 200 à 250 personnes les soirs d'ouverture. Un tiers sont des habitués, comme Lionel : "Ce qui me manque aujourd'hui c'est l'ambiance. Parce qu'on a besoin de s'amuser, on a besoin de retrouver des amis. Respecter les gestes barrière dans une boîte de nuit ce n'est pas possible. Les gens sont tous collés les uns aux autres, il va falloir trouver une solution."

Et des solutions pour retravailler à tout prix, le patron de l'établissement Jacky Brindejonc en imagine tous les jours. Il paie environ 10 000€ de charges sociales par mois et a déjà perdu plus d'un tiers de son chiffre d'affaires : "C'est une perte sèche, ça fait très mal. On essaie de trouver toutes les solutions pour rouvrir. Par exemple, les diffuseurs de brouillard : ce sont des produits que l'on remplit dans une machine. Est-ce qu'on peut pas mettre quelque chose de non-nocif et désinfectant à la place ? On pourrait aussi distribuer des visières, ou imaginer un masque avec un trou pour les pailles. On cherche tout !"

Juliette et Jacky Brindejonc, co-gérants du Chicago © Radio France - Eric Audra

Selon le syndicat national des discothèques, 30% des 1600 établissements de nuit en France pourraient faire faillite dans les prochains mois. Le secteur emploie entre 25 000 et 30 000 personnes, il génère tous les ans un milliard d'euros.