"La relance éco" : dans l'Eure, Alliance Déménagements rattrape le confinement et travaille à tour de bras

Après plusieurs semaines au ralenti, les déménagements ont repris le 11 mai dernier et "il y a une forte demande", au grand soulagement de Florian Chatelain, le patron d'Alliance Déménagements, qui totalise trois agences dans l'Eure, à Vernon et à Gravigny, ainsi qu'à Poissy, dans les Yvelines.

Quatre ou cinq déménagements par jour

"On a dû rattraper tout le retard pris suite à la fermeture tout début avril, plus toutes les nouvelles demandes de la saison. En ce moment on tourne à quatre ou cinq déménagements par jour", détaille Florian Chatelain, invité ce mardi de France Bleu Normandie.

Les mois de juin, juillet et août sont classiquement chargés pour les déménageurs. Mais avec les projets décalés pour cause de coronavirus et de confinement, il faut désormais attendre environ trois semaines avant de pouvoir déménager. "On essaye d'être réactif et de grouper les déménagements, avec le Covid ce n'est la faute de personne", explique Florian Chatelain.

à réécouter Les déménageurs en plein boom après le confinement

Le plus compliqué, c'est finalement d'appliquer les gestes barrière : "Les masques sont très compliqués à supporter dans l'effort dans le déménagement et porter un meuble avec un mètre de distance ce n'est pas facile, concède Florian Chatelain. Après, tout ce qui est gel hydroalcoolique et gants c'est tout à fait possible et c'est ce qu'on fait."

à lire aussi Les tendances "déménagement" de 2020 !

France Bleu Normandie est à vos côtés pour vous accompagner pendant la période de déconfinement. Chaque jour à 7h17, votre radio s'intéresse à une entreprise emblématique de notre région (fleuron industriel, club de sport, association, restaurant, etc.). Comment se porte-t-elle ? Quels enseignements tire-t-elle de cette pandémie de coronavirus ? Comment se projette-t-elle dans l’avenir ?

Retrouvez tous nos articles "La relance éco" en cliquant ici