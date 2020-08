La Relance Éco : à Vero, l'auberge de jeunesse U Castellu n'a aucun client

Vide. C'est le mot pour décrire l'auberge de jeunesse U Castellu et l'état d'esprit dans lequel se trouve sa responsable, Emmanuelle De Peretti. "Je n'arrive pas à rester tout seule dans cette auberge de trois étages et de 40 lits", affirme la responsable qui effectue du télétravail. "J'attends le petite ding d'une notification qui me signalerait une réservation. Mais souvent c'est une annulation", précise-t-elle.

C'est la mairie qui loue actuellement la bâtisse et qui a permis sa rénovation. Plus de 100 000 euros ont été investis. Ouverte depuis août 2019, l'auberge de jeunesse devait pouvoir se lancer cette année.

Mais la crise sanitaire a réduit à néant toute espoir. " Nous avons eu des personnes cet hiver mais depuis janvier, nous n'avons eu personne. Cet été, une dizaine de personnes avait fait une réservation. Des gens venus du Yémen, du Pérou par exemple, qui ont fini par tout annuler."

L'auberge est située à plus de 400 mètres d'altitude dans les hauteurs de Vero à 22 km d'Ajaccio. © Radio France - Virginie Vandeville

La peur du virus explique en grande partie la désertion des lieux. Mais pour Emmanuelle De Peretti, c'est surtout la vie en collectif qui doit effrayer la clientèle. Comme toute auberge de jeunesse, les touristes se partagent les sanitaires, mais aussi la salle à manger et la cuisine.

Une chambre proposée par l'auberge de jeunesse U Castellu à Vero. © Radio France - Virginie Vandeville

Pourtant, s'il y avait du monde, toutes les mesures sanitaires auraient été mises en place comme fournir du gel hydroalcoolique.

Une salle de petit déjeuner et cie a été aménagée pour les clients. © Radio France - Virginie Vandeville

Des travaux qui ont pris du retard

Si l'auberge de jeunesse a ouvert il y a un an, des travaux devaient être réalisés avant le printemps. "Le gros oeuvre était fait mais il nous reste à aménager la terrasse, finaliser deux-trois choses. Mais voilà, nous avons été confinés pendant plus de deux mois. On n'a pas pu se voir, ni parler. Et puis maintenant, nous avons des problèmes de financement. Il n'y a pas d'argent qui rentre. On ne peut pas se permettre d'investir encore, à nouveau.", constate Emmanuelle De Peretti.

La responsable et son directeur, Jean Vitale, espèrent que l'activité démarrera vite mais ils ont peu d'espoir pour cette année. "Nous avons une réservation pour 4 nuits en août. C'est peu", affirme la responsable. Encore faut-il qu'il n'y ait pas d'annulation.