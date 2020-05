Chaque jour, France Bleu Loire Océan s'intéresse à la reprise économique dans notre région. Ce mercredi, gros plan sur Propriétés- privées. Com, dont le siège est à Vertou, près de Nantes. Une entreprise spécialisée dans l’immobilier en ligne qui connait une reprise très dynamique.

La relance éco : à Vertou, Propriétés-privées.com repart de plus belle

Après deux mois d’arrêt, du au confinement, Propriétés-privées.com qui compte 2 200 conseillers indépendants dans toute la France, repart de l’avant « à part dans les grandes centres urbains, l’activité a repris très fortement, avec des projets qui se concrétisent très rapidement, on ne s’attendait pas du tout à ça » s’étonne Michel Le Bras, président de Propriétés-privées.com

Pour l’instant pas de baisse de prix de l’immobilier, mais à noter une tendance, effet direct du confinement, les futurs acquéreurs ont besoin d’espaces extérieurs « Il y a une demande plus importante de bien en périphérie des grandes villes, avec jardin, terrasse ou balcon » déclare Michel Le Bras.

Deux indicateurs déterminant

Alors si la reprise est au rendez-vous, le président Propriétés-privées.com reste tout de même vigilant « Il ne faut pas non plus faire preuve d’un optimisme béat » Selon Michel Le Bras, deux indicateurs seront déterminant dans les mois à venir : le taux de chômage et les conditions d’obtention des prêts bancaires

Bref, une bonne reprise qui reste à confirmer pour Propriétés- privées.com, qui espère bien, que dans ce contexte incertain, la pierre reste encore le placement préféré des français.

