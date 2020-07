La relance éco : à Vesoul, l'entreprise Sanz'o voit les demandes de décontamination liées au Covid, s'envoler

Chaque jour, France Bleu Besançon s'intéresse à une entreprise ou à une filière économique de notre région. Ce vendredi, on s'intéresse au lavage auto, en pleine restriction liée à la sécheresse. A Noidans-les-Vesoul, Stéphane Fernandes de Brito brique votre véhicule, sans une goutte d'eau.

Mécanicien de formation, Stéphane brique votre voiture, intérieur comme extérieur, mais sans eau du tout et uniquement avec des produits éco-responsables.

La Franche-Comté est frappée par des arrêtés préfectoraux de restrictions d'eau en raison de la sécheresse. Il est notamment interdit de laver sa voiture, en dehors des stations professionnelles. Mais à Noidans-les-Vesoul, en Haute-Saône, Stéphane Fernandes de Brito, qui a créé Sanz'o il y a un an, une entreprise de lavage automobile, poursuit son activité. Pourquoi? Parce que Stéphane en fait n'utilise pas du tout d'eau!

Un nettoyage éco-responsable

"C'est tout du lavage sans eau pour l'intérieur comme pour l'extérieur, explique le mécanicien de formation, et avec des produits écologiques, éco-responsables". Car c'est possible assure Stéphane. "Je travaille en deux étapes. D'abord retirer tout ce qui est saleté intégrée à la carrosserie. Puis j'utilise un produit qui nettoie la carrosserie avec un fini lustrant, ajoute l'autoentrepreneur. Il n'y a aucun risque de micro rayure". Et l'artisan fait tout à la main.

Explosion des demandes de décontamination liée au coronavirus

Installé à son compte depuis le 1er août 2019, Stéphane Fernandes de Brito a néanmoins vu la demande changer avec l'arrivée du coronavirus. Pendant le confinement, il a pu continué à travailler car il se déplace chez le client mais les gens ont commencé à lui demander un nettoyage en profondeur, une "décontamination".

"J'ai de plus en plus de demandes de désinfection des habitacles, donc en surface, mais aussi des circuits de climatisation", raconte l'artisan. C'est notamment le cas de clients qui veulent racheter une voiture, ou la revendre. "Des demandes pour une désinfection complète, histoire d'être sûr de repartir avec un véhicule sain, précise le patron, sans risquer d'être contaminé par le biais de la climatisation". Stéphane qui assure par ailleurs que tous les produits utilisés sont certifiés efficaces contre le Covid-19 .

Contact : sanzo.contact@gmail.com

https://www.facebook.com/Sanzo-101050707942821

