La relance éco: à Villeneuve d'Ascq, Kiloutou a totalement repris ses activités

Kiloutou compte 430 agences en France et 70 à l'étranger en Allemagne,en Pologne, en Espagne et en Italie où l'activité a été également touchée, mais dans une moindre mesure qu'en France. Dans l'hexagone, tout a été fermé pendant quinze jours, à partir de la mi-mars, pour rouvrir ensuite très progressivement.

Résultat : en France l'activité a chuté de 80% en avril, 30% en mai. Aujourd'hui on n'est remonté qu'à 85-90% de l'activité habituelle car deux tiers des clients de ce loueur de matériel sont des professionnels du BTP et de la construction. Tous les chantiers n'ont pas encore repris, loin de là, essentiellement à cause de la difficulté à y faire respecter la distanciation. C'est d'ailleurs parce que ces chantiers s'étaient tous arrêté au moment du confinement que Kiloutou avait décidé de fermer ses agences, ses salariés étant aussi dans l'inquiétude du virus.

Kiloutou a développé la livraison sur chantier de petits outillages à l'occasion de la crise © Maxppp - Pierre Heckler

Et quand l'entreprise a commencé à les rouvrir, elle a mis en place de nouvelles mesures : d'abord l'extension des horaires d'ouverture, une demande de ses clients, de 6H à 22H. De même a-t-elle développé la livraison sur chantier de petits outillages, ce qu'elle faisait déjà pour de grosses machines. Elle va continuer à le faire à l'avenir.

Son avenir est lié à celui du secteur du BTP. Pour le moment, ont repris les chantiers qui avaient été arrêtés par le confinement, mais de nouveaux vont-ils être lancés ? et combien ? Kiloutou craint les défaillances d'entreprises dans ce secteur. Rien que dans notre région, on a déjà vu la mise en redressement judiciaire de NCN société de construction du boulonnais.

En tous cas Kiloutou n'est pas resté les deux pieds dans le même sabot durant cette crise. Elle a diversifié ses activités depuis cinq ans en rachetant une société qui fait des installations modulaires, type baraque de chantier. Et elle a notamment mis au point un module qui peut faire office de sas d'entrée dans les usines avec prise de température et nettoyage des mains avec du gel hydroalcooolique. Elle a également conçu des modules lave mains autonomes connectables au réseau d'eau.

Le télétravail va se poursuivre chez Kiloutou

Olivier Colleau, PDG du groupe, tire quelques enseignements positifs de cette crise. Tout d'abord lui qui n'y croyait guère a vu que le télétravail pour ses équipes administratives était possible. Ce télétravail va rester sur un ou deux jours par semaine dans cette vie de l'après. Mais surtout cette période a donné un coup de booster à la digitalisation. Pour respecter le sans contact, quand les agences ont pu rouvrir, la réservation du matériel et le paiement se faisaient à distance. Et ça, c'est un vrai plus pour l'entreprise en termes de gain de temps.