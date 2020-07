La relance éco : à Voiron, Romain de Tellier a plusieurs cordes à son Arc Industries

"Arc industries" à Voiron est spécialisée dans la tôlerie industrielle. Avec sa vingtaine de salariés, le pdg Romain de Tellier s'est lancé dans la production à grande échelle de bornes de gel hydroalcolique. Une manière d'atténuer les effets de la crise qui frappe le secteur industriel. Il est l'invité de "la relance éco" de France Bleu Isère ce mercredi.

Ecoutez l'interview de Romain Le Tellier, le Pdg d'Arc Industries à Voiron Copier

D’où vous est venue l'idée de vous lancer dans la production de distributeurs de gel ?

La crise nous a fait un choc, comme à tout le monde. Après avoir fermé une semaine au début du confinement et après avoir mis tout le monde en sécurité, on a pu redémarrer. D’abord pour faire des pièces métalliques pour le traitement des déchets dans les hôpitaux et puis on a réfléchi en équipe à apporter une réponse stratégique pour assurer la pérennité de notre structure. D’abord en suivant un plan d’investissement de 1 million d’euros par an pendant quatre ans, on est en train par exemple de réceptionner une machine qui coûte 1 million d’euros. Et avec cette machine, on a décidé grâce à la mobilisation de tous les salariés de développer un produit avec nos moyens. Notre borne de gel hydroalcoolique peut être installée en extérieur et on peut la personnaliser.

Votre spécialité c’est le travail de la tôle, ça veut dire que vos bornes sont solides ?

On en fait en inox, on en fait en aluminium. Quand on se lance dans la production d’un objet d’utilité publique, il faut que ce soit solide et que ça puisse durer dans le temps. Les commerçants, les collectivités qui vont investir là-dedans ont besoin de quelque chose qu’il soit pérenne. En plus, nous avons de très bons retours sur le design. Notre distributeur plaît notamment avec la version qui permet de personnaliser le distributeur aux couleurs de l’entreprise en y mettant le logo de l’entreprise ou de la collectivité.

Est-ce que ça va suffire à compenser la baisse d’activité dans d’autres secteurs ?

Pas tout à fait. Nous étions en période de forte croissance. La crise a totalement stoppé cette dynamique. Ça va donc compenser simplement une petite partie mais notre stratégie et notre investissement sont conforté pour pouvoir rassurer nos clients, pour leur donner envie de relocaliser aussi et de poursuivre leur partenariat avec nous sur une vision à long terme.

Avez-vous déjà vendu quelques-unes de vos bornes ?

La ville de Voiron a été notre premier client, mais aussi la ville d’Anglet. On en a vendu à des diocèses pour mettre devant des églises, à plusieurs entreprises. Et là, on lance la création de 2500 bornes. Il y a un enjeu de disponibilité : quand un professionnel a besoin d’une borne comme celle-là, il en a besoin tout de suite. Il nous faut donc avoir du stock pour répondre immédiatement à la demande.

______________________________________________________

France Bleu Isère est à vos côtés pour vous accompagner pendant la période de déconfinement. Chaque jour à 7h17, votre radio s'intéresse à une entreprise emblématique de notre région (fleuron industriel, club de sport, association, restaurant, etc.). Comment se porte-t-elle ? Quels enseignements tire-t-elle de cette pandémie de coronavirus ? Comment se projette-t-elle dans l’avenir ?