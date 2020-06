La relance éco : A Voray-sur-l'Ognon, Maliterie a produit 25.000 masques et reverse les recettes à l'hôpital

La production ordinaire de matelas et fauteuils relaxants a repris à l'usine Maliterie de Voray-sur-l'Ognon en Haute-Saône. Le site a repris "son activité à 100% et même 130%" selon le dirigeant Laurent Crepin, qui note "une relance dynamique avec le déconfinement alors que les huit semaines d'épidémie représente un manque à gagner de plus de 2 millions d'euros" La production de masques est désormais complètement stoppée.

25.000 masques fabriqués

Pendant le confinement, en avril, l'entreprise a répondu à l'appel de l'Etat pour fabriquer des masques de protection. 25.000 masques ou kits ont été fabriqués en six semaines sur le site de Voray-sur-l'Ognon. Une dizaine de salariés sur la base du volontariat, s'est mobilisée pour gérer la fabrication, la vente, le conditionnement et l'expédition. Plus d'une centaine d'entreprises et collectivités locales en ont bénéficié dans le Doubs, en Haute-Saône et en Sarthe et plus de 1 600 particuliers en ont acheté directement sur le site internet.

Les recettes reversées à des associations du CHU

Chose promise, chose due, la direction de Maliterie va reverser les recettes de cette production aux hôpitaux de Besançon et du Mans (l'autre usine du groupe se trouve dans la Sarthe). Ces ventes de masques aux particuliers ont rapporté près de 15.000€ (hors taxes et frais de transport) et cette somme sera donnée, à part égales, aux deux hôpitaux. Pour le CHU de Besançon, elles reviendront à trois associations qui interviennent au CHU : "La distraction des malades", "Pour un sourire" et "la Maison des familles de Franche-Comté".

Leurs représentants vont venir prochainement à l'usine de Voray-sur-L'Ognon pour présenter leurs projets et la direction fixera ensuite le montant attribué à chacune d'elles.

Retrouvez la chronique "La relance éco" à 7h15 tous les jours sur France Bleu Besançon.

France Bleu Besançon est à vos côtés pour vous accompagner pendant la période de déconfinement. Chaque jour à 7h17, votre radio s'intéresse à une entreprise ou une filière emblématique de notre région (fleuron industriel, club de sport, association, restaurant, etc.). Comment se porte-t-elle ? Quels enseignements tire-t-elle de cette pandémie de coronavirus ? Comment se projette-t-elle dans l’avenir ?