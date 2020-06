La relance éco à Vroncourt, la bergerie bio a doublé sa production de moutons

Chaque jour, France Bleu Sud Lorraine s'intéresse à une entreprise emblématique de notre région. Ce mercredi, portrait d'une bergère de Vroncourt présente au marché de Vandoeuvre et en drive fermier. Pour Muriel Moinard, les consommateurs favorisent le circuit court, c’est une tendance de fond.

La bergère de Vroncourt a vu le nombre de ses clients multiplié par deux pendant le confinement et si la demande s'est un peu tassée ces dernières semaines, l’engouement pour le circuit court reste une tendance d’actualité.

Ses ovins gambadent dans un grand parc au pied de la colline de Sion et difficile de s’approcher des derniers nés, protégés par leur mère : « ils viennent de naître au parc dans la grande herbe, ils sont très vifs » confie Muriel Moinard qui élève des moutons dans une ferme bio.

Pas aussi visible que les grandes surfaces

Comme les autres petits producteurs, la Bergerie du Ouchy à Vroncourt en Meurthe-et-Moselle compte surtout sur le bouche-à-oreille pour se faire connaitre, « on n’est pas aussi visible que les grandes surfaces, on est beaucoup plus petit » constate l'éleveuse qui suppose que ses nouveaux clients ont pris le temps de chercher les petits producteurs à côté de chez eux pendant le confinement.

« Un agneau, avant de pouvoir consommer sa viande, il faut le prévoir un an à l’avance » : la hausse de la demande n’était donc pas prévisible et l’éleveuse a dû embaucher en dernière minute pour répondre aux commandes nombreuses qui ont doublé pendant le confinement avec notamment un drive fermier improvisé à Vandoeuvre en banlieue de Nancy.

Si la demande a un peu baissé en ce mois de juin, la vente à la ferme continue à Vroncourt tout comme le drive des emplettes paysannes à Ludres, Laxou, Toul, Tomblaine et les marchés à Haroué et Vandoeuvre.

Tajine préparé à la ferme

Une agricultrice fière de sa production : « Des brebis élevées en agriculture biologique, tout à l’herbe, toute l’année, un élevage extensif ». Une bergère qui propose des côtes d’agneaux, du pâté, du saucisson mais aussi un navarin aux petits légumes ou encore un tajine en conserves pasteurisées.

C’est une qualité gustative et environnementale, une autre façon de produire

Pour Muriel Moinard, la mode du circuit-court est une tendance de fond apparue bien avant la pandémie du covid-19, avec une espérance : que l’engouement du confinement ne se tarisse pas avec la crise économique.

Des agriculteurs regroupés

Ce que viennent chercher les clients, « c’est une qualité gustative mais aussi une qualité environnementale, c’est une autre façon de produire » estime la bergère du Saintois et « les consommateurs font beaucoup plus attention à leur acte d’achat ».

La ferme du Ouchy à Vroncourt, au pied de la colline de Sion dans le Saintois. © Radio France - Thierry Colin

Un constat qui semble être partagé par les paysans locaux regroupés au sein de l'association Saveurs paysannes qui fédèrent des agriculteurs assurant la production, la transformation et la vente en circuit court en Meurthe-et-Moselle.

